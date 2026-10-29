По сообщению агентства ABNA, сардар Хоссейн Мохебби, заместитель по связям с общественностью и официальный представитель Корпуса стражей исламской революции, опубликовав сообщение в одной из социальных сетей, заявил: CENTCOM, убивающий детей! Суэцкий кризис 1956 года приподнял завесу над ограниченностью могущества Британии; история иногда переворачивается в стратегических узких местах. Докажите утверждение о минировании Ормуза независимыми доказательствами, а не заявлением!

Он добавил: реальность Ормузского пролива определяется в небе, на земле и на море; не в киберпространстве и не в медийных военных комнатах Америки