По сообщению агентства ABNA, пресс-служба Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в заявлении объявила: три судна-нарушителя взорвались при проходе через запрещённый маршрут к югу от Ормузского пролива и были оставлены у южных берегов Ормузского пролива

В заявлении говорится:

За прошедшие сутки три судна-нарушителя при проходе через запрещённый южный маршрут Ормузского пролива после столкновения с миной подверглись взрыву и возгоранию и были оставлены у южных берегов Ормузского пролива

Эти суда, отключив все свои радиолокационные и навигационные системы и проигнорировав предупреждения Военно-морских сил КСИР, пытались покинуть запрещённый южный маршрут Ормузского пролива, но взорвались, наткнувшись на морскую мину

Военно-морские силы КСИР объявляют, что запрещённый маршрут в Ормузском проливе заражён, и владельцы и экипажи судов несут ответственность за проход через эти маршруты и не должны обращать внимания на иллюзии CENTCOM в киберпространстве

Реальность становится ясной на поле, любые провокационные действия при поддержке и злодеяниях армии США, игнорирующие правила этого пролива, будут решительно пресекаться