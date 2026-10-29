По сообщению агентства ABNA, специализированное совещание руководителей и экспертов правового и международного департаментов Министерства иностранных дел прошло с участием Казима Гарибабади, заместителя министра иностранных дел по правовым и международным вопросам

Гарибабади на этом трёхчасовом совещании, разъясняя текущую ситуацию и ответственные задачи дипломатического ведомства страны, подробно остановился на важнейших мерах, предпринятых Министерством иностранных дел за последние полтора года и в ходе двух навязанных войн, и подчеркнул необходимость повышения активной, целенаправленной и результативной роли этого министерства в защите прав и национальных интересов Исламской Республики Иран

Указывая на сложные трансформации международной системы и угрозы, стоящие перед региональным и международным миром и безопасностью, он отметил, что дипломатическая деятельность должна, принимая стратегический, инициативный и результато-ориентированный подход, эффективно использовать возможности международных организаций, многосторонних институтов и механизмов международного права для продвижения национальных целей и интересов

Заместитель министра иностранных дел также, разъясняя будущие стратегии Министерства иностранных дел в правовой и международной сфере, подчеркнул необходимость укрепления правовой дипломатии, точной документации случаев нарушения прав народа, постоянного отслеживания правовых аспектов событий и подготовки всеобъемлющих правово-политических дел. Он назвал рассмотрение существующих возможностей для закрепления международной ответственности государств, нарушающих права, и принятие эффективных мер в направлении восстановления прав иранского народа одной из приоритетных задач этой сферы

Гарибабади, подчёркивая важность повышения качества присутствия и участия Исламской Республики Иран в международных форумах, указал на необходимость пересмотра и улучшения методов участия, выявления новых возможностей и максимального использования потенциала специализированных учреждений ООН. Он также назвал укрепление целенаправленных консультаций с дружественными и независимыми странами, развитие коалиционного строительства и привлечение международной поддержки инициатив Исламской Республики Иран необходимыми условиями эффективного продвижения многосторонней дипломатии

Указывая на многомерный характер международных вопросов, он счёл необходимым эффективную координацию между политической, правовой, медийной и специализированной сферами, а также укрепление межведомственного сотрудничества, и подчеркнул, что синергия, обмен информацией и избегание островных и параллельных действий играют важную роль в повышении качества принятия решений и увеличении эффективности дипломатических мер