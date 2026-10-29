Агентство ABNA: Соглашение Ирана, Пакистана, Турции и Саудовской Аравии о продолжении диалога является признаком стремления четырёх важных региональных игроков к укреплению политических и security консультаций в условиях обострения кризисов в Западной Азии; процесс, успех которого зависит от превращения первоначального взаимопонимания в практические механизмы сотрудничества

Первая четырёхсторонняя встреча Ирана, Пакистана, Турции и Саудовской Аравии состоялась в понедельник, 4 абана 1405 года, в Тегеране; встреча, которая в контексте региональных security изменений и необходимости пересмотра методов управления кризисами может стать отправной точкой новой главы региональных консультаций

Принимающая сторона — Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, — а также принц Халед бин Салман, министр обороны Саудовской Аравии, Асим Мунир, командующий вооружёнными силами Пакистана, и Ибрагим Калын, глава разведывательной службы Турции, — свидетельствует о сосредоточенности этой инициативы на важных уровнях политического, оборонного и security принятия решений. Состав участников также показывает, что диалоги обладают потенциалом для рассмотрения спектра стратегических и security вопросов региона

Важнейшим объявленным достижением встречи стала договорённость четырёх стран о продолжении диалогов с целью укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в сфере мира и региональной безопасности. Хотя итоговое заявление не говорит о конкретной договорённости относительно исполнительного механизма, подробной повестки дня или создания совместного security института, договорённость о продолжении консультаций можно оценить как первоначальный шаг к созданию регулярного канала связи между четырьмя влиятельными региональными игроками

Важность этого процесса становится яснее, если учесть различия во взглядах и прошлые соперничества между некоторыми из участвующих стран. Иран и Саудовская Аравия в последние годы следовали пути восстановления отношений и снижения напряжённости, и одновременное участие Турции и Пакистана может вывести рамки консультаций за пределы двусторонних отношений и создать основу для рассмотрения общих security вопросов. Однако превращение этого потенциала в устойчивое сотрудничество требует управления разногласиями и определения общих и осуществимых интересов

Со стратегической точки зрения Тегеранская встреча согласуется с подходом обеспечения региональной безопасности силами стран региона; подходом, который подчёркивает укрепление взаимного доверия, повышение ответственности региональных игроков и снижение зависимости от security порядков, навязанных извне. В этом контексте рассмотрение корней нестабильности, оккупации и экспансионизма сионистского режима и последствий военной агрессии США и этого режима против Ирана может стать одним из важных направлений будущих диалогов; хотя опубликованное заявление не предоставляет подробностей о темах, обсуждавшихся на заседании

В конечном итоге главным критерием успеха Тегеранской инициативы будет не просто проведение встречи, а продолжение диалогов и постепенное достижение практических договорённостей в сфере региональной безопасности. Если четыре страны смогут превратить первоначальное взаимопонимание в регулярные консультации, сотрудничество в управлении кризисами и механизмы укрепления доверия, эта встреча может стать эффективным шагом на пути формирования эндогенной региональной безопасности; пути, реализация которого зависит от политической воли и степени гибкости сторон в отношении разногласий