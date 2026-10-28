По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Маядин, Мигель Диас-Канель, президент Кубы, сегодня в среду в реакции на осуждение санкций против этой страны в ООН объявил: мир вновь с решительным большинством выразил своё несогласие с [экономической] блокадой; и это несмотря на сильнейшее давление и вымогательство со стороны Соединённых Штатов.

Президент Кубы затем продолжил: победа Гаваны в ООН — это победа кубинского народа; народа, который перед лицом экономического удушения и угроз Соединённых Штатов не сдаётся. Эта победа — истина против тех, кто прибегает ко лжи и вымогательству, чтобы навязать коллективное наказание целой нации.

С другой стороны, Бруно Родригес, министр иностранных дел Кубы, также объявил: недавняя победа в Генеральной Ассамблее ООН была одержана против [экономической] блокады Соединённых Штатов, что является очередным подтверждением того, что Куба не является угрозой; скорее сама блокада является угрозой.