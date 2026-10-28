По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, Дональд Трамп, президент США, который использует любую возможность для самолюбования и рекламы своей партии, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс своей страны, сегодня в среду в тщетном утверждении сказал сайту Axios: вначале я получал тревожные сообщения о положении Нетаньяху (на выборах в Кнессет израильского режима), но теперь его положение очень хорошее, и моя поддержка произвела значительную разницу!

Президент США в этой связи заявил: я ещё не думал о вмешательстве для помощи в формировании правительства национального единства Нетаньяху, но я рассмотрю этот вопрос.

Это в то время как президент США ранее, реагируя на объявление результатов парламентских выборов израильского режима, утверждал, что объявление его поддержки Нетаньяху изменило ход событий.

Он утверждал, что Нетаньяху вместо тяжёлого поражения, похоже, движется к мощному возвращению!

Это в то время как ни одному из участвовавших в выборах израильского режима течений ещё не удалось получить 61 место, необходимое для формирования кабинета.