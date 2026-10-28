По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на CNN, Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ, подчеркнул, что подход его страны по-прежнему основан на приоритете политических решений, и войны ведут лишь к ещё большим кризисам.

Гаргаш заявил: в условиях, когда региональная атмосфера сопровождается неопределённостью и слухи и домыслы о путях эскалации напряжённости и конфронтации возросли, подход ОАЭ, основанный на благоразумии, умеренности и предпочтении диалога и политических решений, остаётся неизменным и ясным.

Он добавил: нынешние условия требуют высочайшего уровня сдержанности, гибкости и рациональности вдали от логики эскалации напряжённости.

Советник президента ОАЭ далее заявил: региональный опыт показал, что войны ведут лишь к ещё большим кризисам, а дипломатия — самый эффективный путь для сохранения безопасности и достижения мира и стабильности.