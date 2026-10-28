По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Масира, саудовские истребители совершили новое массовое убийство на рынке Аль-Хазм и автозаправочной станции в Эль-Джауфе в Йемене.

Саудовские истребители в несколько заходов бомбили рынок Аль-Хазм в этой провинции, а также нанесли авиаудар по автозаправочной станции.

Йеменские источники объявили, что в результате этих ударов погибли ряд йеменцев, включая женщин и детей.

При ударе по автозаправочной станции «Ат-Тайсир» в Хазме погибли четыре человека.

Йеменские источники в новейшей статистике объявили, что число погибших при ударе по рынку в Эль-Джауфе достигло 14, а раненых — 10 человек.