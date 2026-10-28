По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на агентство Франс Пресс, Ицхак Херцог, президент израильского режима, в среду заявил, что необходимо приложить все усилия для предотвращения проведения новых выборов; эти слова были сказаны после того, как предварительные результаты вчерашнего голосования показали, что ни один из основных блоков не смог получить большинство мест в парламенте.

Херцог, в обязанности которого входит определить, какому кандидату поручить формирование кабинета, сказал: один момент должен быть ясен; я говорил это ещё до выборов: особенно после событий вчерашнего дня мы должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить ещё один раунд выборов.

Одновременно комитет по выборам израильского режима объявил, что после подсчёта 85,6 процента голосов в 93 процентах избирательных участков коалиция Биньямина Нетаньяху получила 53 места, партия «Еш Атид» под руководством Гади Айзенкота — 48 мест, а арабские партии в совокупности — 19 мест.