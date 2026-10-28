По сообщению информационного агентства Абна, генерал-майор Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности, встретился с аятоллой Сейедом Моджтабой Хаменеи, Верховным лидером Исламской революции.

На этой встрече аятолла Сейед Моджтаба Хосейни Хаменеи назвал Высший совет национальной безопасности и его секретариат «перекрёстком благоразумия» дел страны и подчеркнул взаимное влияние четырёх сфер — «культуры», «политики», «экономики» и «безопасности» — и необходимость наличия приложений, соответствующих принятию решений в каждой сфере.

Верховный лидер Исламской революции считает необходимым условием принятия прочных и устойчивых решений наличие дорожной карты, основанной на полной картине каждого действия — от начальной точки до конечной точки.

Укрепление национального единства и сплочённости и взаимного доверия народа и должностных лиц, использование потенциала Конституции, особенно статьи 176, для помощи президенту и исполнительным органам в целях облегчения и ускорения решения проблем страны, защита национальной и региональной безопасности посредством управления Ормузским проливом и укрепление двусторонних отношений с соседними странами на основе устойчивых и взаимных интересов — таковы другие оси, затронутые на этой встрече.

Верховный лидер Исламской революции назвал доведение врага до отчаяния одним из плодов национального сопротивления и подчеркнул необходимость активного и своевременного информирования для продолжения присутствия народа в защите страны и системы, а также необходимость добиваться обеспечения прав и интересов иранского народа и фронта сопротивления посредством реализации условий, выдвинутых должностными лицами страны с целью прекращения войны и условий «ни войны, ни мира».

На этой встрече секретарь Высшего совета национальной безопасности представил отчёт о положении страны в различных сферах и о предпринимаемых усилиях. Доктор Мохсен Резаи в своём отчёте назвал следование стратегической политике Исламской Республики по «упорядочению внутренних региональных договорённостей и порядка» одним из мероприятий, осуществляемых секретариатом Высшего совета национальной безопасности.