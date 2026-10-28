По сообщению информационного агентства Абна, Мохаммад Реза Ареф, первый вице-президент, на заседании Национального штаба транзита, указывая на важность развития транспортной инфраструктуры страны, заявил: развитие транспорта и завершение коридоров Север — Юг и Восток — Запад являются приоритетами четырнадцатого правительства.

Он добавил: с начала работы правительства в этой сфере были начаты хорошие меры, и этот процесс шёл с ускорением, однако затем возникла проблема морской блокады со стороны врага, которая, конечно, создала для страны новую возможность для развития других переходов и приграничных терминалов.

Многократный рост железнодорожного импорта несмотря на морскую блокаду

Далее на этом заседании был представлен отчёт о состоянии торговли страны за первое полугодие текущего года.

Согласно этому отчёту, несмотря на морскую блокаду, импорт страны через северные морские границы, автомобильные и железнодорожные границы вырос в несколько раз.

Также за этот период экспорт через северные морские границы, автомобильные границы и по железнодорожным маршрутам значительно вырос.

Эта статистика была представлена на заседании Национального штаба транзита как часть отчёта о деятельности торговых и транспортных маршрутов страны.