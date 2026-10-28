По сообщению информационного агентства Абна, Аббас Пазуки, заместитель по коммуникациям и информации аппарата первого вице-президента, в своём аккаунте в одной из социальных сетей написал: «Сегодня состоялось заседание Национального штаба транзита под председательством доктора Арефа.

Хотя соображения экономической войны ограничивают возможность публикации числовых деталей, полевые отчёты показывают одну реальность: проект транзитной блокады Ирана безусловно провалился.

С активизацией разнообразных транзитных и таможенных возможностей Ирана объём торгового обмена страны вырос ощутимо, а иногда на несколько сотен процентов, и артерия снабжения основных товаров и экспорта устойчиво функционирует.

Естественно, экономическая война и санкции налагают свои давления и издержки на внешнюю торговлю, но хорошая новость в том, что цель врага по разрыву торговых связей страны не достигнута, и поражение врага в этой сфере неизбежно. Согласно текущим данным, процесс нейтрализации санкций и блокады активен, и четырнадцатое правительство, сосредоточившись на развитии транзитной и таможенной инфраструктуры, стремится превратить эти угрозы в устойчивые экономические возможности для иранского народа».