По сообщению информационного агентства Абна, официальный представитель и заместитель по международным, правовым вопросам и связям с парламентом Организации по атомной энергии Ирана в интервью программе «Мир сегодня» новостного телеканала, разъясняя важность развития ядерной энергетики в мире, осветил цели и значение присутствия иранской делегации на Международной конференции по ядерной энергетике в Южной Корее и заявил: ядерная промышленность в мире делится на два сектора — энергетический и неэнергетический. Ядерная медицина, сельское хозяйство и промышленность относятся к сферам применения ядерных технологий в неэнергетическом секторе, а производство ядерной электроэнергии составляет важную часть ядерной промышленности.

Он добавил: в Южной Корее проходит шестая министерская конференция в области ядерной энергетики. Возможно, одной из причин повышенного внимания к этому вопросу в последние годы являются экологические вызовы на мировом уровне; проблемы, которые стали одним из серьезных опасений мирового сообщества и все больше выявляют необходимость движения к ядерной энергетике.

Указывая на необходимость развития чистых видов энергии в мире, он сказал: сегодня вопрос не ограничивается только Ираном, речь идет о будущем человечества. Мы должны производить электроэнергию с минимальным уровнем загрязнения. Например, Бушерская атомная электростанция до сих пор предотвратила выброс около 86 миллионов тонн загрязняющих веществ и обеспечила экономию потребления 132 миллионов баррелей нефти.

Он добавил: в нынешних условиях, если мы сможем сократить выбросы углерода, мы поможем и соседним странам; поскольку экологические последствия не ограничиваются географическими границами и могут затрагивать различные страны. Поэтому проведение подобных конференций имеет огромное значение, и необходимо, чтобы Исламская Республика Иран имела активное и эффективное присутствие на них и представляла свои взгляды, идеи и решения для снижения проблем и вызовов человечества.