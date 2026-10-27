По сообщению агентства Абна, американская армия провела учения по созданию мест для временных захоронений в широком масштабе для поддержания готовности к возможным масштабным военным конфликтам.

Портал Defense News со ссылкой на американскую армию сообщил, что эти учения были проведены с целью изучения способности сил этой страны быстро рыть временные могилы в условиях войны и управлять этим процессом в случае возникновения крупных конфликтов.

Также сообщается, что основное внимание этих учений было сосредоточено на повышении скорости операций временного захоронения при одновременном сохранении останков тел для точной идентификации погибших военнослужащих.

Эти учения прошли в штате Северная Каролина с участием военных инженеров, спасателей и специалистов смежных областей. Участвовавшие силы использовали специальное оборудование, включая бульдозеры, для выполнения операций, чтобы оценить скорость и эффективность создания мест временных захоронений в чрезвычайных условиях.

Американская армия также намерена провести следующий этап этих учений весной 2027 года.