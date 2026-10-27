По сообщению агентства Абна со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, Берни Сандерс, известный американский сенатор, осудил пропаганду против мусульман, которая недавно была нацелена на Абдулрахмана аль-Сайеда, кандидата от демократов в Сенат от штата Мичиган.

Сандерс в ходе митинга в штате Мичиган под названием «Студенты против миллиардеров» назвал эту пропаганду отражением невероятного и отвратительного расизма, который транслируется Дональдом Трампом и Республиканской партией.

Он подчеркнул: миллиардеры наполняют СМИ расистской и антиисламской пропагандой, потому что им нечего сказать о важных проблемах, с которыми сталкиваются трудящиеся.

Соперничество между Абдулрахманом аль-Сайедом и Майком Роджерсом, кандидатом от республиканцев, является частью борьбы за определение партии, которая после промежуточных выборов в Конгресс в начале следующего месяца получит контроль над Сенатом. Ранее было высказано много критики по поводу описания Абдулрахмана аль-Сайеда как джихадиста со стороны президента США Дональда Трампа.