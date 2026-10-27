По сообщению агентства Абна со ссылкой на «Аль-Джазира», дело Джеффри Эпштейна вновь оказалось в центре политических событий США перед промежуточными выборами, так что демократы потребовали назначить независимого специального прокурора для расследования связи президента США Дональда Трампа с этим сексуальным преступником.

Согласно этому сообщению, газета «Нью-Йорк Таймс» подчеркнула, что демократы обвиняют Министерство юстиции США в сокрытии доказательств по этому вопросу. Это происходит в то время, как Белый дом отвергает эти обвинения.

Действия демократов привели к тому, что дело Эпштейна за неделю до промежуточных выборов в стране вновь привлекло к себе внимание.

Этот запрос составлен на основе доклада, подготовленного сотрудниками-демократами судебного комитета Палаты представителей под названием «У нас есть общее, Джеффри». Этот доклад рассматривает материалы и показания женщин, чьи слова связаны с кругом Эпштейна.

Издание «Ньюсуик» также указало, что этот доклад рассматривает рассказы 11 женщин, пять из которых, по словам демократов, выдвинули прямые обвинения в серьёзном сексуальном насилии со стороны Трампа в кругах, связанных с Эпштейном, или в его присутствии. Этот доклад включает выдвинутые обвинения, в том числе рассказ Беатрис Коул, которая заявила, что после встречи с Трампом и Эпштейном в отеле «Плаза» в 1993 году подверглась сексуальному насилию со стороны Трампа.

В этом докладе упоминается показание Стэйси Уильямс, которая обвинила Трампа в сексуальном домогательстве к ней в «Трамп-тауэр» в присутствии Эпштейна. Рассказ Марии Фармер, одной из выживших по делу Эпштейна, также приводится в этом докладе. Она сказала, что встречала Трампа в офисе Эпштейна в Нью-Йорке.

Джеффри Эпштейн, американский финансист, подвергся преследованию по обвинению в сексуальных преступлениях и торговле людьми младше установленного законом возраста и умер под стражей в 2019 году. Его дело из-за обширных связей с политическими и экономическими фигурами и вопросов о масштабах сети сексуального насилия по-прежнему привлекает внимание американской общественности.