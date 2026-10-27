По сообщению агентства Абна со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Омана, Бадр бин Хамад аль-Бусаиди, министр иностранных дел Омана, в колледже Гиртон Кембриджского университета в Англии, указывая на события последних двух лет, сказал: обсуждение безопасности Персидского залива всё больше переплетается с вопросами небезопасности, давних напряжённостей, уязвимости жизненно важных морских путей и долгой историей вооружённых конфликтов — от ирано-иракской войны 1980-х годов и войны в Кувейте в 1991 году до недавней войны Израиля и США против Ирана.

Он, заявив, что Оман также подвержен влиянию региональной небезопасности, подчеркнул, что, хотя эта страна поддерживает мирные отношения со своими соседями, её безопасность зависит от безопасности соседних стран.

По его словам, именно это побуждает Маскат стремиться к урегулированию разногласий, укреплению доверия и распространению мира в регионе.

Министр иностранных дел Омана, указывая на два важных этапа региональных переговоров за последние два года, сказал, что первый этап включал непрямые переговоры Ирана и США, которые проводились при посредничестве Омана в Маскате, Риме и Женеве.

По его словам, этот процесс включал пять раундов переговоров в апреле и мае 2025 года и три раунда в феврале текущего года, и его целью было урегулирование разногласий двух сторон по иранской ядерной программе и прекращение 47-летней взаимной вражды.

Он добавил: второй этап начался после подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США 17 июня; соглашения, которое, по его словам, остановило вооружённый конфликт, начавшийся 28 февраля. Это происходило в то время, как переговоры по ядерному досье продолжались.

По словам аль-Бусаиди, второй этап переговоров проходил между Оманом и Ираном с целью достижения соглашения о механизмах гарантирования свободы судоходства в Ормузском проливе.

Он сказал, что Оман считал, что переговоры Ирана и США на первом этапе достигли значительного прогресса и достижение соглашения было близким; оценка, которой, по его словам, он по-прежнему придерживается, и основные положения такого соглашения всё ещё существуют, при условии, что обе стороны решат возобновить переговоры.

Однако министр иностранных дел Омана подчеркнул, что возвращение Ирана и США за стол переговоров после окончания войны стало трудным.

Он добавил, что одним из основных этапов возобновления переговоров будет достижение соглашения о восстановлении свободы судоходства в Ормузском проливе.

Аль-Бусаиди также сказал: переговоры высокого уровня и технические консультации между Оманом и Ираном привели к разработке рамок временного соглашения, но этот план также сталкивается с политическими препятствиями.