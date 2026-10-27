По сообщению агентства Абна со ссылкой на новостной сайт «Аль-Кассель», «Гади Айзенкот», главный соперник Биньямина Нетаньяху на выборах в Кнессет сионистского режима, сказал: Нетаньяху — человек, живущий в мире иллюзий.

Айзенкот, ранее занимавший пост начальника Генерального штаба армии сионистского режима, далее добавил: Нетаньяху знает, что у Ирана никогда не было ядерного оружия.

«Гади Айзенкот» как глава партии «Яшар» ранее также подчёркивал, что Нетаньяху больше не достоин занимать пост премьер-министра Израиля, а его экономический план по противодействию возможным международным санкциям против Тель-Авива угрожает безопасности этого режима.

Он добавил: недавние заявления Нетаньяху показали, что его связь с реальным миром прервана и он вошёл в мир иллюзий, поскольку утверждал, что Израиль может полностью отделиться от мировой финансовой системы. Это безумие человека, который больше не достоин быть премьер-министром.

Эти заявления Айзенкота прозвучали в то время, как он и его предвыборная коалиция опережают Нетаньяху как главу правящей партии «Ликуд» в опросах.