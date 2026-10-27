По сообщению агентства Абна, Масуд Пезешкиан в послании, поздравляя господина Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на президентских выборах в Бразилии, подчеркнул: Надеюсь, что в новый период президентства дружественные отношения Исламской Республики Иран и Федеративной Республики Бразилия расширятся ещё больше, а сотрудничество двух стран в областях общих интересов будет развиваться в направлении взаимных интересов двух народов и укрепления многосторонности, развития и международного мира.

Президент также в этом послании пожелал господину да Силве успехов в этой ответственной должности, а великому народу Бразилии — гордости и благополучия.