По сообщению агентства Абна, генерал-майор Мохсен Резаи в телевизионной беседе после завершения четырёхсторонней встречи Ирана, Пакистана, Турции и Саудовской Аравии по вопросам региональной безопасности и стабильности сказал: это региональное сотрудничество должно было начаться давно, и визит высокопоставленных officials Турции, Пакистана и Саудовской Аравии показал, что американские угрозы не оказывают большого влияния на страны мира.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности, указывая на стойкость иранского народа и мощь вооружённых сил в ходе навязанной третьей войны, подчеркнул: в регионе и в диалоге с высокопоставленными officials Турции, Пакистана и Саудовской Аравии сформировалась новая и позитивная атмосфера, и результаты стойкости иранского народа становятся с каждым днём всё более ощутимыми.

Генерал-майор Мохсен Резаи далее указал на результаты этой встречи и сказал: высокопоставленные officials Турции, Пакистана и Саудовской Аравии считали, что решение проблем региона заключается в совместных действиях всех четырёх стран; мы пришли к выводу, что безопасность в Западной Азии должна быть эндогенной, любые иностранные вмешательства должны быть предотвращены, и было подчёркнуто, что сионистский режим должен уйти из южного Ливана, из южной Сирии, из Газы и с западного берега реки Иордан и прекратить агрессию.