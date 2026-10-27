По сообщению агентства Абна, генерал-майор Абдоллахи, глава Генерального штаба Вооружённых сил нашей страны, поблагодарив самоотверженных воинов армии, Корпуса стражей и Басидж, объявил: Вопреки пропагандистским и медийным заявлениям американских лидеров об открытости и свободе Ормузского пролива, этот стратегический водный путь полностью закрыт и управляется под господством и надзором мощного военно-морского флота Корпуса стражей.

Генерал-майор Абдоллахи при посещении побережья Оманского моря также объявил: Военно-морские и сухопутные силы армии, обладая высокой готовностью и боевым духом, осуществляют полный контроль и наблюдение за открытыми водами Оманского моря и его побережьем, и, держа под наблюдением все передвижения противника в регионе, не позволяют судам-нарушителям проходить.

Глава Генерального штаба Вооружённых сил на этих посещениях, которые прошли с участием командующих военно-морскими силами Корпуса стражей и армии, объявил: Весь регион Персидского залива и его острова, Оманское море и его побережье, а также восточная и западная части Ормузского пролива с очень высоким потенциалом находятся под господством мощных Вооружённых сил Исламской Республики Иран, и, при закрытости Ормузского пролива, ни одному судну не разрешается проходить через этот стратегический водный путь вне иранских порядков.

Он предупредил: любое судно-нарушитель, которое по любой причине попытается пройти вне установленного маршрута и иранских порядков, подвергнет свою безопасность опасности и понесёт серьёзный ущерб.

Генерал-майор Абдоллахи далее объявил: Вооружённые силы в регионе Персидского залива, на островах, в Ормузском проливе и на побережье Оманского моря присутствуют в регионе гораздо более готовыми, чем в прошлом, с новым и более совершенным оборудованием, мощно и внушительно, и будут противостоять любому злу и агрессии противника с большей силой, чем прежде.