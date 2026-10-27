По сообщению агентства Абна, опубликован пресс-релиз четырёхсторонней встречи Ирана, Пакистана, Турции и Саудовской Аравии по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Текст заявления следующий:

Первая встреча четырёх региональных стран состоялась сегодня, 4 абана 1405 года (26 октября 2026 года), в Тегеране.

Его Превосходительство господин Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, принимал это заседание.

Принц Халид бин Салман, министр обороны Саудовской Аравии, Его Превосходительство господин Асим Мунир, командующий Вооружёнными силами Пакистана, и Его Превосходительство господин Ибрагим Калын, глава разведывательной службы Турции, приняли участие в этом заседании.

Участники согласились продолжать диалог с целью укрепления сотрудничества между четырьмя региональными странами, в том числе в области мира и безопасности в регионе.