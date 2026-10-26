По сообщению агентства Абна со ссылкой на агентство Аль-Джазира, Министерство иностранных дел Германии сегодня в понедельник, выпустив заявление, не осудив продолжение преступлений сионистского режима против угнетённого палестинского народа, ограничилось лишь выражением обеспокоенности экспансионистскими устремлениями этого режима.

В заявлении, выпущенном Министерством иностранных дел Германии по этому поводу, говорится: Берлин глубоко обеспокоен эскалацией напряжённости и насильственными действиями на Западном берегу. Мы также заявляем, что заявления Нетаньяху о возможности установления полного контроля над Западным берегом вызывают беспокойство.

Это происходит в то время, как сионистский режим в воскресенье объявил о закрытии всех наземных переходов Западного берега в день выборов в Кнессет. Это решение было принято в то время, как армия этого режима начала масштабную операцию в этом оккупированном районе, и около 2 тысяч палестинцев в Хевроне были выселены из своих домов.

Армия Израиля также объявила, что с воскресенья вход палестинских рабочих в израильские поселения на Западном берегу и в долине Иордана будет запрещён, и их вход и выход в этих районах, включая промышленные зоны, будет приостановлен.