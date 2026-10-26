По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазира, Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, в связи с ростом напряжённости в регионе призвал стороны воздержаться от возобновления войны на Ближнем Востоке.

Гутерриш в ходе поездки в Каир написал в социальной сети X: Я хочу дать чёткое и ясное послание: нам нужны максимальная сдержанность и дипломатические решения.

Он предупредил: Если военные угрозы, свидетелями которых мы сейчас являемся, приведут к широкой и взаимной эскалации напряжённости, ситуация в регионе может выйти из-под контроля.

Генеральный секретарь ООН также подчеркнул, что права и свободы судоходства в соответствии с международным правом должны быть полностью восстановлены в Ормузском проливе, Баб-эль-Мандебе и прилегающих к ним районах.

Гутерриш также высоко оценил роль Египта в помощи «созданию необходимых условий для диалога между США и Ираном».