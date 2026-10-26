По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазира, МИД Саудовской Аравии выпустил заявление о поездке саудовской делегации в Тегеран.

В заявлении МИД Саудовской Аравии говорится: Поездка Халида бин Салмана, министра обороны Саудовской Аравии, в Тегеран осуществляется в рамках усилий стран-членов Мекканского соглашения о совместной обороне по снижению остроты напряжённости. Цель поездки в Тегеран — поощрение к диалогу и дипломатическим решениям между сторонами текущего кризиса.

Министерство также назвало эту поездку направленной на поддержку посреднических усилий, осуществляемых Катаром и Пакистаном.

МИД Саудовской Аравии выразил надежду, что стороны кризиса отнесутся к результатам этой поездки и посреднических усилий позитивно и прагматично.

Министерство далее подчеркнуло важность открытия каналов переговоров для предотвращения эскалации военной напряжённости в регионе.

МИД Саудовской Аравии также выразил надежду на достижение соглашения, которое положит конец кризису и обеспечит безопасность и мир в регионе и мире.

Министерство вновь подчеркнуло центральную роль стран-членов Мекканского соглашения в установлении безопасности и стабильности региона.