По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Масира, йеменский военный чиновник в интервью агентству Саба сказал: Мы рекомендуем всем инвесторам в саудовскую компанию Aramco перед принятием любого решения об инвестировании следить за финансовыми показателями и стоимостью акций этой компании.

Этот йеменский военный источник в продолжение своего предупреждения добавил: Компания Aramco и инвестирование в неё не безопасны, и рыночная стоимость этой компании снизилась более чем на 100 миллиардов долларов, в то время как Саудовская Аравия цензурирует последствия неоднократного нанесения ударов по этой компании силами йеменских вооружённых сил.

Предупреждение этого йеменского военного чиновника звучит в то время, как вооружённые силы этой страны также предупредили акционеров саудовской компании Aramco о потерях от продолжения владения акциями этой компании.

Йеменские вооружённые силы неоднократно призывали пассажиров и авиакомпании избегать аэропортов Саудовской Аравии, за исключением аэропортов Мекки и Медины. Эти силы также предупредили сотрудников, рабочих и граждан не приближаться к нефтяным объектам Саудовской Аравии.