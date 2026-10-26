По сообщению агентства Абна со ссылкой на Ан-Нашра, Валид Джумблат, бывший председатель Прогрессивно-социалистической партии Ливана, указывая на то, что американцы отступают из региона, а израильтяне хотят заполнить этот вакуум, сказал: Мы совершили ошибку, не выбрав путь Исламабада и вместо этого выбрав путь Марко Рубио, госсекретаря США, поскольку этот путь никуда нас не приведёт.

Он добавил: Я не верю, что нынешние переговоры Ливана и Израиля приведут к результату, пока Израиль оккупирует юг страны. Я, конечно, не говорю, что правительство потерпело неудачу, оно приложило свои усилия, но представление о том, что американцы могут оказать давление на Израиль для отступления, — это полная иллюзия.

Джумблат добавил: Израиль пытается стереть следы и воспоминания о юге, и как будто готовит почву для создания поселений сионистов-поселенцев в части его территории.

Подчёркивая внутренний диалог и диалог с «Хезболлой», он сказал: Если жёсткие позиции по делу «Хезболлы» приведут к гражданской войне, я никогда этого не приму, поскольку нельзя исключить шиитское общество и слои или сказать им уходите; они часть тела Ливана.

Бывший председатель Прогрессивно-социалистической партии Ливана призвал к связи и диалогу с Ираном и сказал: Диалог может помочь снизить уровень напряжённости кризиса.

Джумблат, отвергая любой план по созданию «кантонов» (автономных районов) и разделу страны Ливана, добавил: Мы должны жить вместе, разделение между христианами и мусульманами невозможно. Политика Израиля в прошлом, настоящем и будущем основана на стирании национальной идентичности Палестины от Газы до Западного берега и экспансионизме в Сирии и Ливане, и им неважно, кто победит на выборах, поскольку ничего не изменится.

Джумблат в другой части своей речи заявил: Друзы Сирии, когда решают стать инструментом в руках Израиля, идут по неверному пути. Если мы, друзы, не присоединимся к широким движениям национальной солидарности и арабского национализма, мы движемся к самоубийству.

Указывая на то, что друзы на оккупированных территориях не являются решающей стороной, он подчеркнул, что судьба друзов на оккупированных территориях и в Сирии определяется кабинетом сионистского режима.