По сообщению агентства Абна, Исмаил Ульд Шейх Ахмед, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, в беседе с агентством Анатолий на полях девятой Стамбульской конференции по посредничеству, указывая на ухудшение гуманитарной ситуации в Газе, заявил: Пришло время мировому сообществу выйти за рамки одних лишь заявлений и поставить практические действия в повестку дня. Я думаю, что хороший момент в этом — наличие глобального консенсуса по данному вопросу.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества затем подчеркнул: Палестинские officials и лица, имеющие опыт посредничества на месте, поделились своими мнениями на этой конференции. Мир, особенно Ближний Восток (Западная Азия), в настоящее время сталкивается с множеством кризисов.

Он далее подчеркнул: Конфликты могут быть решены только за столом переговоров, и вопрос не только в разрешении конфликта, но и в его предотвращении. Дипломатия должна использоваться как инструмент предотвращения конфликтов. Достижения соглашения между сторонами само по себе недостаточно; необходимо отслеживать выполнение соглашений и устранять коренные причины конфликтов.

Исмаил Ульд Шейх Ахмед, подчёркивая, что гуманитарная ситуация в Газе крайне тяжёлая, указал на недоедание, проблемы доступа к гуманитарной помощи и финансовые проблемы援助 организаций.