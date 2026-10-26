По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Араби Аль-Джадид, высокопоставленный иранский чиновник в интервью агентству Reuters подчеркнул, что Иран не будет вести переговоры по своей ядерной программе до тех пор, пока Америка не ответит на его требования.

Этот высокопоставленный иранский чиновник также пояснил, что Тегеранская встреча с участием стран-членов Мекканского договора не будет обсуждать ядерную программу Ирана.

Четырёхсторонняя встреча в Тегеране началась сегодня вечером в понедельник по предложению Пакистана и при содействии и поддержке Исламской Республики Иран.

Генерал-майор Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности нашей страны, председательствует на этой встрече, а Асим Мунир, командующий армией Пакистана, Халид бин Салман, министр обороны Саудовской Аравии, и Ибрагим Калын, глава разведывательной службы Турции, являются представителями этих трёх стран.

Региональная безопасность, последствия военной агрессии, продолжение агрессии и помощь угнетённому народу Палестины и Ливана названы в числе основных тем обсуждения на этой встрече.