Ходжат аль-Ислам Алиреза Салими в интервью о реакции Исламской Республики Иран на любую угрозу и военные действия со стороны Америки и сионистского режима заявил: Мы чётко заявляем, что реакция Исламской Республики Иран на любую агрессию врага будет решительной и заставит его пожалеть.

Иранская нация не отступает перед угрозами врага

Подчёркивая возможности Ирана и национальное единство перед лицом внешних угроз, он добавил: Американцы не способны противостоять единой и сплочённой иранской нации и не должны думать, что угрозами, давлением или военными действиями они смогут повлиять на волю иранской нации. Исламская Республика Иран на любое посягательство на свою территорию даст серьёзный ответ, соразмерный условиям и характеру действий врага, и не позволит агрессорам пройти безнаказанно.

Член президиума Исламского консультативного совета, указывая на любую вероятность военной агрессии против Ирана, включая нападение на гору Каланг, подчеркнул: Любая агрессия против Ирана, включая нападение на гору Каланг, встретит жёсткие реакции и болезненные ответы Исламской Республики Иран врагам. Это должно быть совершенно ясно противоположной стороне, что любое враждебное действие против Ирана повлечёт за собой свои последствия, и ответственность за последствия таких решений лежит на тех, кто начнёт агрессию.