По сообщению корреспондента Абна, Исмаил Бакаи, официальный представитель МИД, на своей еженедельной пресс-конференции, последние дипломатические события, заявил: Что касается региона и в то же время Исламской Республики Иран, мы с могуществом и мудростью отслеживаем ситуацию и подготовили себя к любому событию.

Относительно выборов в Кнессет в Израиле и создания израильскими officials атмосферы о вероятности упреждающего действия Ирана для нарушения процесса проведения этих выборов, он отметил: Я не думаю, что там будут выборы. Там идёт конкуренция между различными бандами за совершение большего зла, и это соревнование между разными людьми, и их важнейший лозунг — это то, что я могу совершить больше преступлений и убийств, чем ты. Для нас не имеет значения, кто станет у руля режима, чья история показывает, что он не принёс нашему региону ничего, кроме насилия и убийств. Режим очень искусен в операциях под ложным флагом.

Мы не медлим в осуществлении неотъемлемого права на защиту

Бакаи продолжил: Могущественные вооружённые силы Ирана не имеют ни малейшего сомнения в защите Ирана. Мы находимся в состоянии войны и непременно не медлим в осуществлении неотъемлемого права на защиту.