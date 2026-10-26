По сообщению агентства Абна, четырёхсторонняя встреча началась по предложению Пакистана и при содействии и поддержке Исламской Республики Иран.

Генерал-майор Мохсен Резаи, секретарь Высшего совета национальной безопасности нашей страны, председательствует на этой встрече, а Асим Мунир, командующий армией Пакистана, Халид бин Салман, министр обороны Саудовской Аравии, и Ибрагим Калын, глава разведывательной службы Турции, являются представителями этих трёх стран.

Региональная безопасность, последствия военной агрессии, продолжение агрессии и помощь угнетённому народу Палестины и Ливана названы в числе основных тем обсуждения на этой встрече.