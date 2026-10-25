По сообщению агентства ABNA со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, газета «The Hill», близкая к Белому дому, ссылаясь на официальное лицо Вашингтона, утверждала, что Центральное командование террористической армии США (CENTCOM) подготовило планы для осуществления атак против Ирана, чтобы в случае выдачи разрешения со стороны Белого дома осуществить эти атаки.

Этот источник, имя которого не упоминается, далее в своём утверждении добавил: CENTCOM располагает готовыми вариантами для нападения на Иран, и эти варианты были представлены министру войны Америки.

Упомянутый источник в конце в беседе с The Hill утверждал: Дональд Трамп, президент Америки, до тех пор, пока не будет вынужден принять окончательное решение, будет держать все свои варианты в отношении Ирана открытыми.