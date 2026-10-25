По сообщению агентства ABNA, Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, сегодня в субботу сообщил о своём прибытии в Египет и, опубликовав сообщение в своей социальной сети X, подчеркнул, что несёт с собой чёткое послание для остановки расширения войны, защиты гражданских лиц и создания необходимого политического пространства для дипломатии и мира.

Генеральный секретарь ООН по этому поводу написал: Я сейчас прибыл в Египет. В разгар эскалации конфликтов я несу с собой послание: мы должны остановить расширение войны, защитить гражданских лиц и создать политическое пространство для дипломатии и мира.

Антониу Гутерриш затем добавил: Мы должны противостоять неравенствам, которые разделяют общества, и остановить конфликты, которые многократно увеличивают человеческие страдания.