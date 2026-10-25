По сообщению агентства ABNA со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen, Барак Обама, бывший президент Америки, объявил: Иран теперь получил право вето на Ормузский пролив.

Указывая на то, что прошло семь месяцев с момента объявления «победы» Дональдом Трампом, президентом Америки, он спросил: Какова сейчас ситуация? Наши союзники и базы подверглись нападению, американцы были убиты, и сотни других были ранены.

Обама также сказал: Война привела к истощению ракетных запасов Америки.

Бывший президент Америки в конце указал на ошибочную политику Трампа в отношении Ирана и подчеркнул, что относительно причины роста цен на нефть, дизельное топливо, бензин и почти всё остальное нет разногласий, и причиной этого роста цен является война против Ирана.

Бывший президент Америки, признавая относительно ядерной программы Ирана: У Ирана не было ядерного оружия, потому что мы выполнили ядерное соглашение, не выпустив ни одной ракеты, и только путём переговоров и дипломатии мы смогли достичь соглашения.

Обама, критикуя Пита Хегсета, министра войны Америки, назвал его несерьёзным человеком и сказал: Как вы думаете, сколько времени наш министр войны тратит утром на разглядывание себя в зеркале?

Он добавил: Я имею в виду, что он заботится о своих волосах, потому что думает, что воины должны быть такими!

Обама продолжил: Это несерьёзные люди, и проблема в том, что в конце концов вам придётся платить цену за их несерьёзность.