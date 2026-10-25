По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al-Masirah, Вооружённые силы Йемена сегодня в субботу в заявлении объявили: Подтверждаем, что утверждения, выдвинутые саудовским врагом о том, что наши силы нацелены на святые места в Мекке и Медине, являются большой и вопиющей ложью.

В заявлении, выпущенном Вооружёнными силами Йемена по этому поводу, говорится: Ложь и обвинения Саудовской Аравии больше никого не обманывают. Наши операции нацелены на нефтяные объекты и военные базы саудовского врага, и мы объявляем о проведении этих операций в то же время, когда они происходят.

Это происходит в то время, как саудовские СМИ несколько часов назад ложно утверждали, что йеменская армия и бойцы совершили обстрел в сторону Мекки и Медины!