По сообщению агентства ABNA, генерал-майор Али Абдуллахи, начальник Генерального штаба Вооружённых сил и командующий Центральным штабом Хатам аль-Анбия, указывая на последовательные поражения американской террористической армии в Западной Азии, сказал: Славные Вооружённые силы Исламского Ирана, уповая на Всевышнего Бога, смогли сделать неэффективным военно-морской флот Америки, который Трамп и руководители той страны считают вершиной американской мощи и которым они угрожают региону и миру, так что они больше не способны приблизиться к морям вокруг Персидского залива и территориальным водам Ирана.

Он добавил: Президент Америки должен увидеть во сне, что их военные и армия снова войдут в Персидский залив. Они унесут эту мечту в могилу навсегда.

Генерал-майор Абдуллахи подчеркнул: Мы ни при каких условиях и ни в какое время не позволим американским военным судам войти в Персидский залив. Трамп неоднократно утверждал, что уничтожил ядерные объекты Ирана, но одновременно и многократно заявляет, что Иран не должен иметь ядерного оружия, и это явное противоречие не имеет конца.

Командующий Центральным штабом Хатам аль-Анбия отметил: Если вы всё уничтожили, то какой смысл повторять этот бред? Эти совершенно бессмысленные, противоречивые и многократно повторяемые слова служат для обмана мирового общественного мнения и особенно американского народа.

Он продолжил: Если вы уверены, что уничтожили все возможности и военный потенциал Ирана, то почему ваши ржавые корабли, суда и трусливые военные силы не смеют приблизиться к Ормузскому проливу, морским и сухопутным границам Ирана?

Генерал-майор Абдуллахи подчеркнул: Несомненно, с твёрдой решимостью мужественного и мудрого руководства, волей посланного и стойкого народа, самоотверженных Вооружённых сил и ответственных лиц Исламского Ирана решено, чтобы Америка и её незаконнорождённое дитя — сионистский режим — и ваши жалкие и агрессивные армии день ото дня всё глубже погружались в болото, которое вы создали своими руками.

Он добавил: С помощью Всевышнего Бога и Божественной победы, стратегия сильного Ирана состоит в том, чтобы чем дольше длится это противостояние, тем глубже вас погружали в болото смерти и упадка, чем прежде. Иншаллах.