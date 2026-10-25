Абдулрахим Ансари в интервью, указывая на выборы в Америке и Израиле, сказал: С пропагандистской точки зрения, поражение Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху на выборах, безусловно, будет выгодно Ирану; поскольку многие в мире будут считать Иран причиной этого поражения, и это может быть отражением мощи Исламской Республики на международной арене; страны, которая не только не сдалась под давлением, но и унизила агрессоров.

Он добавил: Однако, по моему мнению, Иран не очень заинтересован в поражении Нетаньяху и Трампа на выборах; поскольку он в принципе не делает ставку на их уход или пребывание, и электоральная судьба этих двоих для него не является определяющей.

Ансари продолжил: Нетаньяху и Трамп своими действиями изолировали Америку и Израиль на мировом уровне и выставили облик этих двух режимов в мировом общественном мнении как преступников. Их глупости также привели к поражению и дискредитации западного медиапотока; потока, который ранее действовал в направлении производства желаемых нарративов сионизма.

Эксперт по международным вопросам подчеркнул: Действия этих двоих сделали условия жизни для народов Америки и Израиля более трудными и крайне понизили их международный статус.

Указывая на то, что продолжение пребывания Трампа и Нетаньяху может ухудшить положение Америки и Израиля, он сказал: Дальнейшее пребывание этих двоих у власти ускорит процесс упадка американской гегемонии.

Ансари далее отметил: Напротив, если к власти придут другие лица, они, вероятно, попытаются путём отбеливания действий Америки и сионистского режима возложить всю вину на Трампа или Нетаньяху и представить правящие структуры свободными от ответственности.

Он отметил: Однако приход к власти новых лиц не внесёт коренных изменений в враждебный подход Америки и Израиля к Ирану; особенно в Израиле, где, с его точки зрения, правящая структура по-прежнему склонна к продолжению преступлений и враждебных действий.