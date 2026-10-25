По сообщению агентства ABNA, Исмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, в сообщении в своём аккаунте в одной из социальных сетей и в ответ на выраженную Германией и несколькими другими европейскими странами обеспокоенность по поводу эскалации напряжённости в регионе Западной Азии, напомнив известную фразу канцлера Германии в июне 2025 года, подтверждающую преступления Израиля против Ирана, написал: «В июне 2025 года Фридрих Мерц, канцлер Германии, о военной агрессии Израиля против Ирана сказал: "Это та самая грязная работа, которую Израиль делает за всех нас". Теперь, в октябре 2026 года, министр иностранных дел Германии (и нескольких других европейских стран) предупреждают о повторном нападении на Иран и подчёркивают необходимость сдерживания напряжённости.»

Он добавил: Как хорошо сказал знаменитый немецкий философ Фридрих Шиллер в драме «Орлеанская дева» (акт третий, сцена шестая): «О высокий разум, о светлая душа, божественная дочь, о мудрая основательница мира и путеводительница звёзд; что же ты есть тогда, если тебя привяжут к хвосту необузданного коня безумия и ты неизбежно, бессильно и с криком будешь увлечена вместе с ним, пьяным, в бездну падения?»