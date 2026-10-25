По сообщению агентства ABNA, посольство Ирана в Индии написало в своем аккаунте в одной из социальных сетей: Посольство Исламской Республики Иран в Нью-Дели сообщает, что из-за некоторых непредвиденных обстоятельств Мохаммад Багер Калибаф, Председатель Собрания исламского совета Ирана, не сможет принять участие в совещании глав парламентов стран-членов БРИКС в Нью-Дели.

Посольство Ирана в Индии далее, подчеркнув, что парламентская делегация Исламской Республики Иран примет участие в этом совещании, добавило: Иран как один из членов БРИКС вновь подтверждает свою приверженность активному и эффективному участию на высшем уровне в саммитах и заседаниях этой группы. В этой связи иранская делегация продолжит свои переговоры и консультации с делегациями стран-членов БРИКС с целью расширения и углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества, особенно в области парламентских связей и сотрудничества.

Это посольство далее отметило: Посольство Исламской Республики Иран также выражает свою искреннюю признательность правительству Индии за достойный прием и подготовку, проведенную для организации этого совещания. Оно желает полного успеха саммиту глав парламентов стран-членов БРИКС и надеется, что этот саммит принесет конструктивные результаты в направлении укрепления сотрудничества и взаимодействия между странами-членами.

Индия примет двенадцатую парламентскую ассамблею стран-членов БРИКС, и это двухдневное мероприятие планируется провести с 26 по 27 октября (4 и 5 абана) в центральном зале Самвидан в парламентском комплексе.