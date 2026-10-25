По сообщению агентства ABNA, Ибрахим Азизи, глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента, написал в своем аккаунте в одной из социальных сетей: «Знайте, что в случае любых действий против нашей безопасности и национальных интересов, превращение оккупированных территорий в непригодные для проживания займет менее часа».

На опубликованном в его аккаунте изображении Азизи показал жизненно важную инфраструктуру сионистского режима, включая опреснительные установки, ключевые мосты и энергетические объекты.