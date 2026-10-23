По сообщению агентства ABNA, Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел нашей страны, в реакции на противоречия в высказываниях Эммануэля Макрона, президента Франции, относительно ядерной деятельности Ирана написал в своём аккаунте в одной из социальных сетей: Как раз перед тем, как президент США в 2018 году вышел из ядерной сделки с Ираном, господин Макрон перед Конгрессом США подчеркнул, что «Франция не выйдет из СВПД, потому что мы его подписали».

Он добавил: Сегодня он утверждает, что всегда выступал против «любой ядерной деятельности» в Иране.

Аракчи подчеркнул: Будьте последовательны в своём повествовании, господин президент!