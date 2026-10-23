По сообщению агентства ABNA, генерал-майор Мохсен Резаи, представитель Верховного лидера и секретарь Высшего совета национальной безопасности, в интервью, указывая на недавние события в регионе и позиции Исламской Республики Иран, подчеркнул: Все должны знать, что действия против Ирана имеют свою цену.

Он добавил: Если дипломатия сможет создать это понимание, мы предпочтём дипломатию; но если война продолжится, у Ирана есть необходимые инструменты для продолжения ответа.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности, заявив, что на предыдущих этапах не были задействованы все возможности страны, подчеркнул: Соразмерно интенсивности войны мы вводили в операции больше возможностей и готовы к следующему этапу.

Резаи, предупреждая о последствиях продолжения нынешней ситуации, сказал: Продолжение этой ситуации будет иметь стратегические последствия; в том числе то, что энергетические рынки не успокоятся в течение следующих трёх лет.

Он, указывая на изменение динамики региональных отношений в пользу Ирана, заявил: Продолжение этой войны изменило динамику отношений в пользу Ирана, поскольку страны Персидского залива быстро пересматривают свои отношения с Ираном.

Представитель Верховного лидера далее добавил: Они пришли к убеждению, что армия США не способна даже защитить свои собственные базы; и это в то время, как эти же страны ожидали, что Америка будет защищать их страны.

Резаи, предупреждая об активах США в регионе, сказал: У Америки есть ценные активы в регионе. В случае войны кабели, центры данных и объекты искусственного интеллекта также могут оказаться в зоне поражения. Если конфликт начнётся снова, у нас будет более масштабный план.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности относительно Ормузского пролива и управления им подчеркнул: Во-первых, контрабанда существует во всём мире, но Ормузский пролив находится под контролем Ирана, и мы им управляем. Во-вторых, за последние два-три месяца мы в среднем каждую ночь поражали пять судов, принадлежащих этим контрабандистам. Это те самые люди, во главе которых стоит командующий CENTCOM и которые используют также военные силы ОАЭ.

Он, подчёркивая стратегическое значение Ормузского пролива, сказал: Управление Ормузом для нас — национальное достояние, и речь идёт не просто о взимании пошлин. Главный вопрос — безопасность. Можно также взимать суммы за расходы на безопасность, страхование и окружающую среду, но значение управления проливом гораздо выше получаемого от него дохода.

Резаи относительно позиции Ирана по дипломатии и переговорам заявил: Мы не возвращаемся к прошлой дипломатии, но и не отказываемся от дипломатии. Мы через посредников представили семь новых условий; до тех пор, пока эти условия не будут выполнены, Иран не откроет пролив и не вернётся к переговорам.