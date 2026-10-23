По сообщению агентства Mehr, аятолла Мохсен Араки, член Совета экспертов по руководству, на заседании по внешней фикхе, указывая на недавнюю ситуацию в Азербайджанской Республике и продолжение антирелигиозной политики правительства этой страны, сказал: К сожалению, нынешнее правительство Азербайджанской Республики перешло многие красные линии.

Он, заявив, что «политика давления на мусульман в нынешнем правительстве Азербайджанской Республики продолжается», добавил: Правительство Азербайджанской Республики создало ограничения для учёных и проведения религиозных обрядов, а недавно также ввело ограничения для девушек в вопросе хиджаба.

Аятолла Араки, обращаясь к государственным деятелям Азербайджанской Республики, сказал: Лучше вам не выступать против своего народа. Извлеките урок из судьбы правителей региона, таких как Саддам и шах и отец шаха Ирана, которые выступили против своего народа и были свергнуты.

Этот член Общества преподавателей духовной семинарии Кума, заявив, что глава правительства Азербайджанской Республики пошёл на войну с Богом, но заявляет о своей мусульманской принадлежности, подчеркнул: Эти антирелигиозные действия несовместимы с мусульманством. Противодействие хиджабу мусульманских девушек Азербайджанской Республики является одним из примеров войны с Богом, и исход такого действия — уничтожение.

Он продолжил: Возможно, народ Азербайджанской Республики на некоторое время будет терпеть эти условия, но если эти действия продолжатся, они свергнут нынешнее правительство.

Аятолла Араки в конце сказал: Власти правительства Азербайджанской Республики допустили сионистов в свою страну и следуют их управленческой политике. Они должны знать, что в тот день, когда народ Азербайджанской Республики восстанет против них, они останутся одни.