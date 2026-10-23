По сообщению агентства ABNA, бригадный генерал Мохаммад Акраминия, представитель армии, написал в своём аккаунте в социальных сетях: «Рубио о Иране говорит, что мы имеем дело со страной, которая открыто заявляет: "Мы нацеливаемся на торговые суда..." Вы не видели такого поведения со времён Второй мировой войны. Мы также имеем дело со страной, которая во время переговоров с крайней жестокостью в один момент убила 168 детей и нескольких спортсменов запрещёнными бомбами, и 104 моряков в чужой стране, и [устроила] свадьбу в той же стране, с которой они имели дело. Вы видели таких преступников с древних времён и до сих пор?»