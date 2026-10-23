По сообщению агентства ABNA, Мохаммад Багер Галибаф, Председатель Совета Исламского совета, написал в опубликованном послании в одной из социальных сетей: Сценарий правителей в ответ на сегодняшние протесты народов мира таков: изменить направление и цель протестов народа против коррумпированных и поджигающих войну правителей на «народ против народа» (горизонтально), а затем упрекать и осуждать вас!

Он добавил: Правда и главное послание народа в реакции на разоблачения по делу Эпштейна, преступления в Газе, войну с Ираном и системную коррупцию — всё это проистекает из действий единого течения на вершине мировой власти.

Галибаф подчеркнул: Отвлечение и отвод внимания: искусственные конфликты вроде «мигранты против коренного населения». Не позволяйте им, меняя тему, оправдываться от ответственности и отчёта.