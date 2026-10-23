По сообщению агентства ABNA, Представительство Ирана при ООН в Вене по случаю семидесятой годовщины утверждения Устава Международного агентства по атомной энергии, резко критикуя двойные стандарты и молчание руководящих органов Агентства в отношении военной агрессии США и сионистского режима против ядерных объектов Ирана, подчеркнуло, что Агентство не является просто «наблюдательной» организацией, и верификация не должна затмевать законные права государств-членов на мирное использование ядерной энергии.

Полный текст заявления Постоянного представительства Исламской Республики Иран в Вене выглядит следующим образом:

«Семьдесят лет после утверждения Устава Международного агентства по атомной энергии (IAEA) 23 октября 1956 года, необходима фундаментальная оценка уровня и степени приверженности принципам и целям учредительного документа Агентства. Следовательно, эта годовщина должна быть чем-то большим, чем просто возможностью для торжества; этот день должен послужить моментом для критического осмысления, институциональной подотчётности и повторной приверженности полному, беспристрастному и недискриминационному исполнению Устава.»