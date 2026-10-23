По сообщению агентства ABNA, источник, близкий к Военно-морским силам КСИР, объявил, что после уничтожения систем радионавигационной поддержки, обслуживавших суда-нарушители, а также поражения трёх нефтяных танкеров вчера и уничтожения ещё одного судна-нарушителя прошлой ночью, передвижение судов-нарушителей полностью остановлено.

Этот информированный источник заявил, что если контрабанда нефти возобновится, то меры против судов-нарушителей и вспомогательных технических систем будут гораздо более сокрушительными.

Этот информированный источник предупредил, что повторное воздушное вмешательство армии США в поддержку контрабанды нефти получит более прямой и решительный ответ, и последствия этого лягут на агрессивную армию США.