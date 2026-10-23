Исмаил Косарӣ в интервью, указывая на необходимость юридического преследования действий США против Исламской Республики Иран, заявил: К сожалению, международные правовые механизмы не обладают достаточной силой и гарантией исполнения для рассмотрения нарушений и привлечения к ответственности нарушителей законов, и именно это привело к тому, что некоторые державы действуют для обеспечения своих интересов, не уделяя достаточного внимания правам других стран и народов.

Он добавил: В таких условиях необходимо с силой и решительностью противостоять этому подходу и с достоинством выдворить Америку из региона, чтобы международные законы были реализованы в истинном смысле слова.

Косарӣ, критикуя деятельность международных судебных органов в рассмотрении нарушений США, подчеркнул: Если бы международные судебные органы обладали достаточными полномочиями и силой для противодействия нарушителям, они должны были бы рассмотреть такие вопросы гораздо раньше. Тем не менее, эти условия не должны приводить к остановке преследований, и судебная власть Исламской Республики Иран должна тщательно документировать действия и нарушения США против Ирана, включая морскую блокаду нашей страны, и преследовать их по законным каналам.