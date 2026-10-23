По сообщению агентства ABNA, Сейед Аббас Аракчи в публикации в социальных сетях написал: Соединённые Штаты за последние три года потратили 11 миллиардов долларов из налогов американского народа на противоракетную оборону Израиля. В действительности США для защиты Израиля выпустили ракет-перехватчиков больше, чем сам Израиль. Это уже не отношения, основанные на взаимных интересах; это паразитические и односторонние отношения.
23 октября 2026 - 20:20
News ID: 1881619
Source: ABNA
Министр иностранных дел нашей страны написал: Соединённые Штаты за последние три года потратили 11 миллиардов долларов из налогов американского народа на противоракетную оборону Израиля.
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