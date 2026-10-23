По сообщению агентства ABNA, Сейед Аббас Аракчи в публикации в социальных сетях написал: Соединённые Штаты за последние три года потратили 11 миллиардов долларов из налогов американского народа на противоракетную оборону Израиля. В действительности США для защиты Израиля выпустили ракет-перехватчиков больше, чем сам Израиль. Это уже не отношения, основанные на взаимных интересах; это паразитические и односторонние отношения.